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Автору инициативы о налоге на бездетность поступают угрозы

Автор инициативы о налоге на бездетность Зубец заявил о поступающих угрозах

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Финансовый университет

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, предложивший ввести в стране налог на бездетность, заявил о поступающих в его адрес угрозах. О «нервной реакции» в свой адрес он рассказал в эфире телеканала »Спас».

«То, что реакция такая нервная и, я бы сказал, местами переходящая рамки приличия, это для меня удивительно… Каждое утро мне приходится вычищать корпоративную почту от угроз, ругательств в мой адрес. Это, конечно, напрягает», — сказал Зубец.

В то же время он отметил, что в Кремле «сказали, что надо разбираться» с озвученной инициативой, поэтому «тут все достаточно понятно».

Экономист Алексей Зубец предложил ввести налог на бездетность для женщин старше 35 лет и мужчин старше 40 лет. По его словам, этот налог надо взимать независимо от семейного положения в размере 30- 40 тыс. рублей на пару человек. По мнению экономиста, введение подобного налога позволит восполнить траты на государственный проект по демографии. Собранные с бездетных семей средства, считает он, должны пойти на содержание ребенка в другой семье.

Ранее Миронов назвал идею о налоге на бездетность людоедской и предложил проверить на экстремизм.

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