Аналитик объяснил, что будет с биткоином после исторического роста

Почти на 10% выросла цена на биткоин, обновив исторический максимум. Держателям криптовалюты сейчас не нужно спешить ее продавать – лучше закупаться, так как рост продолжится, заявил в беседе с 360.ru эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Напомним, стоимость биткоина на фоне президентских выборов в США увеличилась на 9,39%, достигнув $74 367. Это следует из данных крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

На рост стоимости биткоина повлияли два основных фактора. Во-первых, победивший в выборах Дональд Трамп обещал, что будет способствовать развитию криптовалюты. А во-вторых, подскочил хешрейт биткоина, что всегда становится опережающим индикатором его роста.

«С точки зрения теханализа, он достаточно долго был в боковом тренде и из него должен был выходить вверх. Биткоин сейчас 74 тысячи [долларов за один] пробьет и уйдет куда-нибудь выше 100, скорее всего», — объяснил эксперт.

По прогнозам, биткоин продолжит дорожать, поэтому сейчас держателям стоит отказаться от продажи. Кроме того, Голубовский порекомендовал россиянам не продавать доллары, так как рубль в ближайшее время, скорее всего, будет падать в цене.

Ранее стало известно, что связанные с Харрис и Трампом криптовалюты обвалились в день выборов.