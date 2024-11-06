Стоимость биткоина на фоне выборов в США обновила исторический максимум

Стоимость биткоина на фоне президентских выборов в США увеличилась на 9,39%, достигнув $74 367. Это следует из данных крупнейшей

криптовалютной биржи Binance на 6:12 мск.

В октябре финансист Наталья Вдовина заявила, что биткоин может вырасти до $1 млн за единицу в течение 10 лет. По ее словам, дальнейший курс первой криптовалюты будет зависеть от действий Центральных банков США и Китая.

Биткоин (ВТС) — это децентрализованная криптовалюта, работающая на базе блокчейн-технологии. Любой пользователь, участвующий в системе, может «добывать» (эмитировать) новые монеты, создавая новые блоки системы.

Идея биткоина была представлена в ноябре 2008 года анонимным автором (возможно, группой авторов), известным под псевдонимом Сатоси Накамото. В последние годы криптовалюта набирает популярность. Эмиссия биткоина ограничена, и большая часть монет уже «добыта».

Ранее Центробанк ЕС назвал биткоин причиной обнищания и раскола общества.