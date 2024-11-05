Ставки по депозитам в российских банках приблизились к историческому рекорду

Средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках России превысила 20% годовых и приблизилась к историческому рекорду. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

В конце октября 2024 года средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках РФ достигла 20,17% годовых. Лишь в начале марта 2022 года ставка была выше — 20,51% годовых. Изменение ставок связано с последним увеличением Центральным банком России ключевой ставки.

Эксперты предполагают, что рост ставок по депозитам продолжится и уже в ноябре рекорд 2022 года может быть побит.

3 ноября сообщалось, что Банк России может начать снижать ключевую ставку к концу первой половины 2025 года. Центробанк 25 октября 2024 года повысил ключевую ставку третий раз подряд за год — с 19% до рекордного 21%. Это максимум за 22 года.

Ранее в России оценили риски надувания «пузыря вкладов» из-за рекордной ставки.