Российские банки стали предлагать клиентам «комбо-вклады» с повышенными ставками

Российские банки стали предлагать клиентам комбинированные вклады с повышенными процентными ставками на небольшие сроки. Об этом пишет «Российская газета».

Из публикации следует, что вклад с доходностью 25% годовых доступен участникам программы долгосрочных сбережений (ПДС) Сбербанка. В ВТБ доходность по такому депозиту с ПДС повышена до 28% годовых, а в Газпромбанке — до 26%.

По мнению главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича, банки таким образом хотят привлечь дополнительные средства в рамках ПДС. А управляющий директор АКРА Валерий Пивень отметил, что подобная практика может касаться пенсионных накоплений и брокерских продуктов.

5 ноября заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Андрей Колганов пояснил, что период высоких ставок по банковским вкладам в России продлится еще около года. По его мнению, в стране пока не наблюдаются предпосылки для значительного снижения инфляции, что будет поддерживать ставки по депозитам.

Ранее сообщалось, что ставки по депозитам в российских банках приблизились к историческому рекорду.