Россиянам назвали способ заработать на пенсии

Пенсионеры могут получать пенсию на накопительный счет для того, чтобы заработать проценты. Гражданам достаточно предоставить реквизиты счета в Социальный фонд России. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Экономист пояснил, что накопительные счета с ежедневным начислением процентов особенно выгодны при высоких ставках. По словам эксперта, при размещении суммы страховой пенсии (в среднем 22 375,95 рубля) на 10 дней под ставку 17% можно заработать около 100 рублей. За год это составит порядка 1,2 тыс. рублей.

«Даже если сумма на первый взгляд кажется небольшой, регулярное накопление дает ощутимый результат», — подчеркнул Балынин.

Он также отметил, что пенсионеры могут использовать накопительный счет для временного хранения денег на оплату жилищно-коммунальных услуг и повседневных покупок.

Например, разместив 5 тыс. рублей на 20 дней перед оплатой услуг ЖКХ, пенсионер может ежемесячно получать около 50 рублей в виде процентов.

Однако, по словам Балынина, такой подход будет эффективен только в случае начисления процентов на ежедневный остаток. В противном случае, если проценты начисляются на минимальный остаток, экономическая выгода будет минимальной.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21%. Экономисты предрекли рост ставок по вкладам и накопительным счетам после этого решения. Подробнее — в нашем материале.

Ранее был назван возможный уровень повышения ключевой ставки в декабре.