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Российские авиакомпании снова пожаловались на дорогое обслуживание в аэропортах

Российские перевозчики призвали сдержать рост цен на обслуживание в аэропортах

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Almaz Mustafin/Shutterstock/FOTODOM

Российские перевозчики вернулись к жалобам на слишком дорогое обслуживание в аэропортах на фоне усилившегося внимания регуляторов к ценам на авиабилеты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Организация призывает Федеральную антимонопольную службу (ФАС) принять меры для сдерживания роста тарифов на услуги в аэропортах. Однако ведомство не спешит действовать. В ФАС считают действующий механизм достаточно прозрачным.

По данным АЭВТ, расходы авиакомпаний на аэропортовые услуги с января 2023 года подскочили на 30%, что более чем вдвое превышает инфляцию в стране за аналогичный период (13,1%). При этом в некоторых регионах тарифы выросли еще значительнее. Так, в Новом Уренгое и Южно-Сахалинске ставки выросли более чем в два раза.

Между тем доходы российских перевозчиков заметно увеличились. По итогам 2024 года выручка отечественных авиакомпаний может составить рекордные 1,8 трлн рублей.

Ранее россияне назвали справедливую сумму компенсации за овербукинг.

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