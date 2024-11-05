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В России отменили добровольный НДС для малого бизнеса на «упрощенке»

РБК: Минфин запретил добровольный НДС для малого бизнеса на «упрощенке»

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Минфин РФ вводит новые правила по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) для малого бизнеса с 2025 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на ведомство.

Согласно изменениям, индивидуальные предприниматели и компании на упрощенной системе налогообложения (УСН) с доходом менее 60 млн рублей будут автоматически освобождаться от уплаты НДС. Тем, кто зарабатывает больше, придется налог заплатить.

Отказ от освобождения не предусмотрен. При этом в первоначальных версиях проекта изменений предполагалось, что предприниматели смогут выбирать, платить налог или нет.

В пресс-службе Минфина пояснили, что при необходимости налогоплательщики смогут выбрать для себя другой налоговый режим.

О новых правилах налогообложения ранее в октябре рассказала Федеральная налоговая служба, которая подготовила проект методических рекомендаций по переходу налогоплательщиков, применяющих УСН, к уплате НДС.

В частности, ФНС напомнила о праве выбора ставки НДС. Компании могут использовать специальные ставки 5% или 7% без права вычета «входного» НДС либо общие ставки 20% или 10% на стандартных условиях с возможностью вычетов.

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