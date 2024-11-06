Россиянам рассказали, как сэкономить на продуктах

Россиянам стоит летом и осенью замораживать запасы сезонных овощей и фруктов, чтобы сохранить их питательные вещества и экономить зимой, когда свежие продукты дороже. Об этом «Газете.Ru» сказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

«Летом и осенью, когда поступает свежий урожай, цены на овощи и фрукты падают, поскольку затраты на их транспортировку и хранение минимальны. Зимой же из-за импорта и тепличного выращивания стоимость продуктов возрастает. То есть сезонность — один из факторов, влияющих на цены и качество продуктов, и знание этих закономерностей может помочь сэкономить», — пояснила Матвеева.

Чтобы меньше тратить на продукты, важно учитывать сезонные колебания цен. Например, летом предпочтительнее покупать нектарины, персики, ягоды и бахчевые. В зимний сезон можно выгодно приобрести артишоки, брюссельскую капусту и мандарины.

Финансовый консультант также рекомендовала отслеживать акции и использовать программы лояльности — они позволят вернуть часть расходов на покупки и распределить бюджет эффективнее.

В октябре 2024 года цены на товары в так называемом Индексе Мишек, который позволяет судить о динамике инфляции в России, выросли в среднем всего на 0,3% год к году. В сентябре 2024 года Индекс Мишек повысился на 9,3%. По данным на 2 ноября 2024 года, в России подорожали сок апельсиновый J7 (+48,3% в годовом выражении), сливочное масло (+25,1%), мармелад Fruit-Tella (+17,8%), самый дешевый белый хлеб (+17,8%), черный чай «Акбар» (+19,9%), сельдь «Матиас» (+9,8%), подсолнечное масло «Олейна» (+6,9%), рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Подешевели морковь (-62,9%), конфеты «Мишка косолапый» (-43,9%), куриные тушки (-20%) и «Фетакса» (-17,4%), яйца куриные «Окские» категории С1 (-14,3%) и бананы (-11,1%).

Ранее сообщалось, что Россия резко увеличила закупки сливочного масла в надежде замедлить рост цен.