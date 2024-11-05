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В Севастополе приватизируют винзавод

Компания Севастополя намерена вложить 4 млрд рублей в обновление винзавода

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Михаил Патлис/РИА «Новости»

Правительство Севастополя разрешило приватизацию комплекса, на котором изготавливает вино крупная местная компания. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Предприниматели намерены вложить в модернизацию винзавода и существующих при нем виноградников около 4 млрд рублей.

Развожаев рассказал, что правительство Севастополя утвердило обновленный список имущества, который планируют приватизировать в 2024 году. Губернатор пояснил, что речь идет о комплексе объектов, арендованных ООО «Качинский+» на 36 лет.

«Самое ценное — земля под виноградниками — остается в собственности города», — написал глава города федерального значения.

Развожаев отметил, что старые арендованные виноградники требуют обновления из-за возраста насаждений и изреженности — от 57% до 91%.

В конце октября стало известно, что Министерство финансов России направило в кабмин скорректированный список компаний на приватизацию. Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что все планы в этом направлении выполнят или даже перевыполнят.

Ранее в России задумались о приватизации непрофильных активов.

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