Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России задумались над приватизации непрофильных активов

Решетников предложил приватизировать не нужные государству активы

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Государство как кризисный менеджер в конкурентных отраслях справляется неудовлетворительно, поэтому необходимо приватизировать активы, с управлением которых оно плохо справляется. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе делового завтрака Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«Мы охотнее выделяем деньги на поддержку ЖКХ, чем промышленности и технологий. Но нужно активнее при господдержке давать развиваться частному сектору», — отметил министр.

Он призвал приватизировать «ненормальные активы», выводить нормальные, оставив госучастие лишь в некоторых из них.

«Государство как кризисный менеджер в конкурентных отраслях не очень хорошо справляется. Идут налоговые изменения, нам надо договориться», — добавил министр.

Глава Минэкономразвития подчеркнул необходимость сделать ставку на частные компании в ключевых отраслях.

«Нам нужно быть независимыми в микроэлектронике, фотонике, медизделиях, фармацевтике, автопроме. Речь не идет о самолето-, ракетостроении и ОПК», — пояснил он.

В конце мая член комитета Госдумы по промышленности и торговле, Мария Василькова отметила роль химической промышленности в экономике России.

Ранее Собянин рассказал о возвращении инвесторов в Москву.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами