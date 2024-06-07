В России задумались над приватизации непрофильных активов

Государство как кризисный менеджер в конкурентных отраслях справляется неудовлетворительно, поэтому необходимо приватизировать активы, с управлением которых оно плохо справляется. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе делового завтрака Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«Мы охотнее выделяем деньги на поддержку ЖКХ, чем промышленности и технологий. Но нужно активнее при господдержке давать развиваться частному сектору», — отметил министр.

Он призвал приватизировать «ненормальные активы», выводить нормальные, оставив госучастие лишь в некоторых из них.

«Государство как кризисный менеджер в конкурентных отраслях не очень хорошо справляется. Идут налоговые изменения, нам надо договориться», — добавил министр.

Глава Минэкономразвития подчеркнул необходимость сделать ставку на частные компании в ключевых отраслях.

«Нам нужно быть независимыми в микроэлектронике, фотонике, медизделиях, фармацевтике, автопроме. Речь не идет о самолето-, ракетостроении и ОПК», — пояснил он.

В конце мая член комитета Госдумы по промышленности и торговле, Мария Василькова отметила роль химической промышленности в экономике России.

Ранее Собянин рассказал о возвращении инвесторов в Москву.