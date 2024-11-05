Россиянам раскрыли, в каком случае им не оплатят больничный

Больничные не полагаются сотрудникам, которые специально причинили себе вред, рассказал гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. Его слова приводит News.ru.

Кроме того, больничный не будет оплачен, если сотрудник был отстранен от работы и зарплата ему в этот период не начислялась, а также если работник был заключен под стражу по решению суда или получил проблемы со здоровьем, совершив преступление.

«При этом выплаты по больничному сохраняются, если сотрудник заболел и взял больничный в период оплачиваемого ежегодного отпуска», — уточнил Адамс.

Скоро в России вырастет размер выплаты за один день больничного. В ближайшие два года максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности увеличится с текущих 4 тыс. рублей до 6,8 тыс. рублей в сутки. Однако претендовать на такие выплаты смогут лишь некоторые сотрудники.

Ранее россиянам раскрыли, когда выгоднее всего брать больничный.