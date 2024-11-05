Армянский коньяк перестанет называться коньяком

Армянский коньяк скоро начнет продаваться под новым брендом — Armenian brandy, рассказал министр экономики Армении Геворг Папоян. Его слова приводит ТАСС.

Страна уже проинформировала соответствующие инстанции Европейского союза о смене бренда алкогольного напитка. Более того, стороны утвердили программу по продвижению Armenian brandy. Кампания должна запуститься во второй половине ноября.

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал перестать называть коньяком армянский коньяк, поскольку «коньяк является нематериальной ценностью Франции». Вместо этого Пашинян предложил называть продукцию местных производителей словом бренди, причем даже в семьях.

Алкогольный напиток под названием коньяк получил свое название в честь французского города Cognac. По европейским стандартам, если производство происходит за пределами Франции, то называть напиток коньяком нельзя.

Ранее сообщалось, что продажи импортного крепкого алкоголя в России вернулись на докризисный уровень.