Эксперты спрогнозировали снижение ключевой ставки в России в 2025 году

Банк России может начать снижать ключевую ставку к концу первой половины 2025 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Часть специалистов считает, что понижать ставку начнут лишь во втором полугодии 2025-го, отмечает издание.

По мнению экспертов, при высокой ключевой ставке население не берет кредиты и не покупает товары, начиная сберегать деньги. Затем, уточнил они, спрос стабилизируется и происходит понижение цен на товары и услуги.

Высокая ставка, по словам одного из аналитиков, снижает покупательскую способность наиболее уязвимой части населения. В связи с этим люди могут обращаться к услугам кредиторов вне банковской сферы, что приведет к случаям мошенничества и росту теневой экономики, предупредил он.

Кроме того, увеличение ставки окажет негативное влияние на компании с повышенной долговой нагрузкой, добавила представитель российского банка.

ЦБ 25 октября 2024 года повысил ключевую ставку третий раз подряд за год — с 19% до рекордного 21%. Это максимум за 22 года, в 2002 году тогда еще ставка рефинансирования Банка России была 21%. Решение ЦБ стало неожиданно жестким, большинство участников финансового рынка ожидали повышения ставки до 20%. Экономисты допустили дальнейший рост ставок по вкладам и кредитам. По их оценке, ставки по депозитам могут достигнуть 23–24% уже к концу 2024 года. Ставки по потребкредитам составят 21–33%, по ипотеке — 22–29%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист назвал главный минус повышения ключевой ставки.