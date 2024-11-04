Грузия нарастила закупки пива в РФ до рекордных показателей

В первые девять месяцев 2024 года Грузия нарастила закупки пива в РФ на 26% до рекордных показателей в $1,7 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

Этот показатель максимален с 2009 года, с тех пор как начался сбор статистической информации по этому показателю. При этом за весь 2023 год объем закупок пива составил $1,8 млн. Отмечается, что в сентябре 2024 года закупки российского пива резко сократились и по сравнению с августом текущего года, и в сравнении с сентябрем 2023 года — в 1,6-1,9 раза.

Всего на Россию приходится 12,5% грузинского импорта пива в 2024 году.

В 2023 году объем зарубежных поставок пива из ФРГ в РФ вырос на 32% и составил $96 млн. Эта европейская страна находилась на первом месте по экспорту хмельного напитка в РФ. Второе место по экспорту досталось Литве, на которую в прошлом году пришлось чуть более 15% от всех поставок — $36,5 млн. При этом в прошлом году эту позицию занимала Бельгия, но в 2023 году она нарастила поставки только на 11%.

Ранее пьяная свинья устроила погром в гараже американской семьи.