Россиянам объяснили, как выкупить ипотечную квартиру

Россиянам, которые хотят купить квартиру, находящуюся в ипотеке, стоит учесть юридические аспекты, связанные с переходом прав на недвижимость и долговых обязательств. Об этом рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова, передает Pravda.Ru.

Так, по ее словам, прежде всего нужно получить согласие на переоформление ипотеки на нового заемщика от банка, который выдал кредит. Кроме того, покупатель должен получить одобрение в качестве заемщика. Если согласие будет получено, кредит удастся переоформить на нового клиента. Однако Перескокова рекомендует обратиться к профессиональным риелторам и юристам, чтобы правильно оформить сделку.

«Существуют риски, связанные с такими сделками. Важно быть внимательным ко всем деталям, так как ошибки могут привести к потере денег или недвижимости», — говорится в сообщении.

Глава гильдии риэлторов Константин Апрелев до этого говорил, что в сегодняшних условиях на рынке недвижимости ставки по ипотечным кредитам достигли рекордных значений. Это сказалось на резком увеличении ежемесячных платежей, из-за чего многие россияне пересмотрели планы по покупке жилья. Вместо нее можно рассмотреть вариант с обменом недвижимостью или ипотекой с минимальным первым взносом, предложил он.

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