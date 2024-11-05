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Политические посты Маска набрали больше просмотров, чем вся предвыборная кампания в США

CNN: политические посты Илона Маска в соцсети X набрали свыше 17 млрд просмотров

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Patrick Pleul/Reuters

Количество просмотров политических постов американского предпринимателя Илона Маска в социальной сети X более чем в два раза превысило число просмотров всех других политических агитационных объявлений в США. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

С июля этого года публикации Маска в соцсети собрали 17,1 млрд просмотров.

В соответствии с отчетом Center for Countering Digital Hate (CCDH) на запуск рекламы, достигающей такого же количества просмотров, как посты Маска, необходимо затратить $24 млн. CCDH утверждает, что по меньшей мере 87 постов Маска продвигали ложную или вводящую в заблуждение информацию о выборах в Соединенных Штатах.

5 ноября сообщалось, что в американском штате Пенсильвания суд разрешил Маску проводить розыгрыши по $1 млн для избирателей в колеблющихся штатах.

Ранее стало известно, как Трамп начал союзничать с Маском.

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Выборы в США - 2024
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