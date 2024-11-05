Назван самый популярный бренд подержанных машин в России

Toyota по итогам октября стала лидером по спросу у россиян среди брендов подержанных автомобилей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Авито Авто».

На машины этой японской марки в прошлом месяце пришлось 15,2% всех продаж авто с пробегом.

Второе место занял Mercedes-Benz с долей в размере 10,9%. Тройку замыкает BMW с 10,8%. Также в топ-5 вошли Kia (9%) и Hyundai (6,8%).

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России по результатам октября упала на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,5 млн рублей. Предложение подержанных машин на рынке подскочило на 41% год к году, а спрос вырос на 8,4%.

Продажи новых легковых автомобилей в октябре влетели на 51% год к году, несмотря на повышение утилизационного сбора. С 1 октября ставки утильсбора на новые импортные машины выросли на 70–85%.

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