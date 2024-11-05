Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван самый популярный бренд подержанных машин в России

ТАСС: самым популярным брендом подержанных авто у россиян стала Toyota

close
Shutterstock/FOTODOM

Toyota по итогам октября стала лидером по спросу у россиян среди брендов подержанных автомобилей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Авито Авто».

На машины этой японской марки в прошлом месяце пришлось 15,2% всех продаж авто с пробегом.

Второе место занял Mercedes-Benz с долей в размере 10,9%. Тройку замыкает BMW с 10,8%. Также в топ-5 вошли Kia (9%) и Hyundai (6,8%).

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России по результатам октября упала на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,5 млн рублей. Предложение подержанных машин на рынке подскочило на 41% год к году, а спрос вырос на 8,4%.

Продажи новых легковых автомобилей в октябре влетели на 51% год к году, несмотря на повышение утилизационного сбора. С 1 октября ставки утильсбора на новые импортные машины выросли на 70–85%.

Ранее россиян предупредили об обмане при оформлении автокредитов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами