Кабмин оценил предложение запретить украинцам получать в РФ статус самозанятого

Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий запретить гражданам Украины получать статус самозанятого в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Автором инициативы стал сенатор Андрей Кутепов. Согласно его предложению, в России нужно лишить права получения статуса самозанятого любых иностранцев. Исключением стали бы только граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сенатор мотивировал подобное решение недружественной политикой Украины в отношении России.

Правительство, комментируя инициативу Кутепова, указало на введенный президентом России Владимиром Путиным статус постоянно проживающих иностранцев для живущих в стране украинцев. В кабмине подчеркнули, что данная мера защищает граждан Украины от депортации, запрета на въезд в РФ, а также позволяет участвовать в программе переселения соотечественников на родину.

В октябре комитет Госдумы по социальной политике одобрил законопроект о включении в пенсионный стаж российских граждан периода работы на Украине. Речь идет о периоде работы с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, а также в Херсонской и Запорожской областях с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об аресте имущества уехавших из РФ граждан.