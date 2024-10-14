Комитет Госдумы рекомендовал включить в пенсионный стаж период работы на Украине

Законопроект о включении в пенсионный стаж российских граждан периода работы на Украине одобрен и рекомендован к принятию комитетом Госдумы по социальной политике. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о периоде работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, а также в Херсонской и Запорожской областях с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством России.

В пояснительной записке к документу указано, что стаж можно будет подтвердить на основании документов, выданных работодателями или решении межведомственной комиссии в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

14 октября сообщалось, что пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будут увеличены на 7,3% с января 2025 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что все социальные обязательства учтены в проекте бюджета на следующие три года.

Ранее стало известно, что средний размер пенсий в 2025 году вырастет до 24 100 рублей.