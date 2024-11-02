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В России оценили риски надувания «пузыря вкладов» из-за рекордной ставки

Аналитик Смирнова: рисков появления «пузыря вкладов» из-за повышения ставки нет

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Depositphotos

Российским банкам пока не грозит формирование «пузыря вкладов», считает директор по макроэкономическому анализу банка «Дом.РФ» Жанна Смирнова. Ее слова приводит РИА Новости.

Решение Центрального банка РФ поднять ключевую ставку не стало сюрпризом для кредитных организаций. Банки заранее заложили этот рост в свои продукты, отметила аналитик.

«Пузырь — это следствие ожиданий, подкрепленных нерациональной уверенностью будущего роста актива. В притоке депозитов мы наблюдаем вполне рациональное явление: выше ставки, поэтому клиенты предпочитают этот доход заработать, а не потратить на текущее потребление», — пояснила Смирнова.

Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики летом. В ходе последних трех заседаний регулятор поднимал ключевую ставку широким шагом. Сейчас ставка находится на рекордных 21% годовых.

Ранее экономист назвал главный минус повышения ключевой ставки.

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