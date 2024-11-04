Западу не стоит ждать развала экономики России ни через год, ни через два года, ни через пять лет. Об этом в блоге на YouTube-канале Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Не будет коллапса в следующем году, не будет ни через год, ни через пять или десять лет. На Западе все еще полагают, что российская экономика такая же, какой она была где-то в 2000 году <…>, но она постоянно меняется и развивается», — заявил Меркурис.

В 2000 году российская экономика находилась в уязвимом положении на фоне недавно прошедшего дефолта и начала второй войны в Чечне.

По словам Меркуриса, публикуемые на Западе отчеты о перегреве экономики России являются ложными, и эта ложь звучит на протяжении уже десяти лет, с 2014 года — якобы необходимо еще немного ужесточить санкции против России, и ей наступит конец.

До этого в МИД России заявили, что не ждут «пробуждения совести» у Запада.

Ранее на Западе указали на угрозу мировой экономике от новых санкций против российской нефти.