США обратились к экспертам для мониторинга цен на российскую нефть

Минфин США ищет специалистов для ежедневного мониторинга цен на российскую нефть марок Urals и ESPO (ВСТО). Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, Штаты также заинтересованы в информации о нефтяных рынках Венесуэлы и Ирана.

Стоимость Urals в портах на Балтике и Черном море в начале октября превысила $65 за баррель. Это на $5 выше установленного западными странами потолка. Котировки выросли вслед за Brent.

США преследуют цель подчинить российскую нефть действию механизма, требующего продажи сырья с дисконтом.

По прогнозам аналитиков, цены на российскую нефть останутся выше потолка до конца года. Более того, стоимость энергоносителей может подскочить выше в случае обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее на Западе указали на угрозу мировой экономике от новых санкций против российской нефти.