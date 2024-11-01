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США обратились к экспертам для мониторинга цен на российскую нефть

Минфин США заказал ежедневные сводки о ценах на российскую нефть Urals и ESPO

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Максим Богодвид/РИА Новости

Минфин США ищет специалистов для ежедневного мониторинга цен на российскую нефть марок Urals и ESPO (ВСТО). Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, Штаты также заинтересованы в информации о нефтяных рынках Венесуэлы и Ирана.

Стоимость Urals в портах на Балтике и Черном море в начале октября превысила $65 за баррель. Это на $5 выше установленного западными странами потолка. Котировки выросли вслед за Brent.

США преследуют цель подчинить российскую нефть действию механизма, требующего продажи сырья с дисконтом.

По прогнозам аналитиков, цены на российскую нефть останутся выше потолка до конца года. Более того, стоимость энергоносителей может подскочить выше в случае обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее на Западе указали на угрозу мировой экономике от новых санкций против российской нефти.

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