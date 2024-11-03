Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК+ приняли решение продлить сокращение добычи нефти. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Отмечается, что восемь стран, входящих в альянс, продолжат добровольно сокращать производство.

«Секретариат ОПЕК+ отметил, что восемь стран ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман... согласились продлить добровольные корректировки производства от ноября... на 2,2 млн баррелей в день на один месяц до конца декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

1 ноября сообщалось, что Минфин США ищет специалистов для ежедневного мониторинга цен на российскую нефть марок Urals и ESPO (ВСТО). Кроме того, Штаты также заинтересованы в информации о нефтяных рынках Венесуэлы и Ирана. Стоимость Urals в портах на Балтике и Черном море в начале октября превысила $65 за баррель. Это на $5 выше установленного западными странами потолка. Котировки выросли вслед за Brent.

Ранее на Западе указали на угрозу мировой экономике от новых санкций против российской нефти.