Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маркировка безалкогольных напитков привела к росту легального рынка на 25%

ЦРПТ: маркировка безалкогольных напитков расширила легальный рынок на 25%

close
Денис Абрамов/РИА «Новости»

После введения маркировки легальный рынок безалкогольных напитков в России вырос сразу на четверть. Об этом сообщает РИА Новости.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки «Честный знак», агентству рассказали, что маркировка позволила вывести из тени 276 новых производителей, а общий прирост рынка составил 25% и достиг 9,5 млрд литров маркированных безалкогольных напитков.

Процесс маркировки безалкогольных напитков проходил в три этапа, обязательной она стала с 1 июня 2024 года.

30 октября министерство промышленности и торговли России выступило с предложением провести эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку. Его планируют провести с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025-го, он затронет шоколад, конфеты, зефир, пастилу, печенье, желе, мармелад, жевательную резинку и иные виды сладостей.

Ранее в Приморье попросили отложить введение маркировки рыбных консервов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами