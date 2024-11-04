Маркировка безалкогольных напитков привела к росту легального рынка на 25%

После введения маркировки легальный рынок безалкогольных напитков в России вырос сразу на четверть. Об этом сообщает РИА Новости.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки «Честный знак», агентству рассказали, что маркировка позволила вывести из тени 276 новых производителей, а общий прирост рынка составил 25% и достиг 9,5 млрд литров маркированных безалкогольных напитков.

Процесс маркировки безалкогольных напитков проходил в три этапа, обязательной она стала с 1 июня 2024 года.

30 октября министерство промышленности и торговли России выступило с предложением провести эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку. Его планируют провести с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025-го, он затронет шоколад, конфеты, зефир, пастилу, печенье, желе, мармелад, жевательную резинку и иные виды сладостей.

Ранее в Приморье попросили отложить введение маркировки рыбных консервов.