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В России могут начать маркировать сладости

Минпромторг России предложил начать эксперимент по маркировке сладостей

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Depositphotos

Министерство промышленности и торговли России предложило провести эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий в стране. Это следует из проекта постановления правительства, который подготовило ведомство.

«Участники эксперимента будут иметь возможность протестировать все необходимые процессы маркировки кондитерских изделий и выработать оптимальные технические решения с учетом накопленного компаниями-интеграторами и ООО «Оператор-ЦРПТ» опыта внедрения системы маркировки в иных товарных группах», — сказано в документе.

В нем отмечается, что эксперимент, который хотят провести с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025-го, затронет шоколад, конфеты, зефир, пастилу, печенье, желе, мармелад, жевательную резинку и другие виды сладостей.

25 октября сообщалось, что на платформах VK Play и RuStore стартовал эксперимент по добровольной маркировке игровых продуктов.

Ранее в России предложили ввести маркировку чая.

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