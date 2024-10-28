В Приморье попросили отложить введение маркировки рыбных консервов

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края попросило отсрочить введение маркировки рыбных консервов. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Ведомство региона направило соответствующее обращение в Минпромторг России.

Министр природных ресурсов краевого министерства Константин Степанов сослался в документе на мнение бизнес-сообщества и призвал сначала оценить результаты маркировки икры и ее влияние на формирование рыночной стоимости. Глава ведомства назвал рыбные консервы значимым продуктом для обеспечения продовольственной безопасности страны.

В середине октября стало известно, что, по данным исследования SYNERGETIC, более половины россиян (53%) знают, что такое экомаркировка и для чего она нужна. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Ранее в России запустили эксперимент по маркировке игр.