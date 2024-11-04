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Орешкин рассказал о непубличных действиях России и БРИКС в экономике

Орешкин заявил, что многие действия России и БРИКС в экономике непубличны

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Илья Питалев/РИА Новости

Реакция России и стран БРИКС на мировые события в экономике носит проактивный характер, но многие аспекты сотрудничества не оглашаются публично. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, пишет ТАСС.

«Позиция РФ и других стран БРИКС не является реактивной, она является проактивной. Вы не все знаете, что происходит. Потому что какие-то вещи лучше делать тихо, не привлекая внимания», — сказал Орешкин.

В качестве примера он привел проактивную политику России после введения антироссийских санкций. Тогда внутри страны были созданы разные институты, позволившие экономики на них опереться.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что вклад стран БРИКС в мировую экономику превысил долю «Большой семерки» (G7).

БРИКС — это объединение девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее сообщалось, что доля стран БРИКС в мировой экономике достигла рекордных значений.

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