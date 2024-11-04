В Германии прекратили расследование в отношении миллиардера Усманова

В Германии прекращено расследование в отношении российского миллиардера Алишера Усманова, которого немецкие власти обвиняли в отмывании денег. Об этом сообщает РБК.

В публикации отмечается, что расследование велось в течение двух лет, с 2022 года. Помимо отмывания денег бизнесмена подозревали в уклонении от налогов на €555 млн. К настоящему времени Генеральная прокуратура немецкого города Франкфурт-на-Майне прекратила расследование, так как следствию не удалось доказать основные тезисы обвинения.

Адвокаты Усманова сообщили РБК, что решение принято в соответствии с § 153a уголовно-процессуального кодекса (УПК) Германии. А Усманов, в свою очередь, дал «письменное согласие в соответствии с озвученными им условиями и пожеланиями» и принял решение сделать добровольный взнос на благотворительные цели.

Адвокаты подчеркнули, что прекращение расследования «создает окончательное и бесповоротное процессуальное препятствие», вследствие которого следственные органы Германии утрачивают возможность продолжать преследование Усманова.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru»

25 октября сообщалось, что немецкий телеканал сдался под натиском Алишера Усманова и признал недостоверными выдвинутые против него обвинения в создании системы подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE).

Ранее Усманов заявил, что Запад сделал большую ошибку, введя санкции против бизнесменов из РФ.