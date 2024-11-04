Орешкин высказался о важности БРИКС для глобального роста

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что глобальный экономический рост невозможен без БРИКС. Его слова приводит РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин назначил замглавы своей администрации Максима Орешкина спецпредставителем по сотрудничеству с БРИКС и Новым банком развития.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

Ранее премьер-министр Венгрии сравнил страны БРИКС и Запада по их доле в мировой экономике.