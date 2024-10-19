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Путин назначил спецпредставителя России по сотрудничеству с БРИКС

Путин назначил Орешкина спецпредставителем по сотрудничеству с БРИКС

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил замглавы своей администрации Максима Орешкина спецпредставителем по сотрудничеству с БРИКС и Новым банком развития. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Орешкин будет заниматься вопросами финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС.

Россия в 2024 году председательствует в БРИКС. В этом году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Также в БРИКС состоят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В сентябре помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

По его словам, страны — члены БРИКС договорились о том, чтобы на саммите в Казани принять положение о новом статусе: государство-партнер. Такие страны не будут иметь права голоса при принятии ключевых решений в рамках БРИКС. Однако со временем, в случае их активного участия в деятельности организации, они смогут получить приглашение и стать полноправными членами БРИКС.

Ранее Путин заявил, что страны БРИКС обогнали G7 по ВВП.

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