Турецкий аналитик заявил о желании Анкары решить банковскую проблему с Москвой

Турецкое руководство хочет решить проблему банковских переводов с РФ, избежав санкций со стороны США. Об этом заявил аналитик Энгин Озер, передает РИА Новости.

Он рассказал, что основная трудность при сотрудничестве Москвы и Анкары в финансовой сфере заключается в том, что турецкие банки не принимают денежные переводы от российской стороны. Кредитные организации делают это, так как боятся попасть под рестрикции Вашингтона.

«Следовательно, источником проблемы является Турция, а той стороной, которая должна предпринять шаги по этому вопросу, является [ее] администрация <...>. Президент [республики Реджеп Тайип] Эрдоган действительно хочет решить проблемы, но пытается сделать это, не увязнув в американских санкциях», — подчеркнул эксперт.

23 октября на полях саммита БРИКС прошли переговоры турецкого лидера и президента РФ Владимира Путина. В ходе встречи Эрдоган высказался о проблеме банковских переводов между Анкарой и Москвой. Он рассказал, что в настоящее время профильные ведомства двух стран работают над устранением соответствующих трудностей.

Ранее российские импортеры столкнулись со сложностями при платежах через банки в Турции.