Эрдоган прокомментировал Путину банковские проблемы между Россией и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани заявил, что банковские проблемы между Москвой и Анкарой решаются. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что ведомства двух стран в текущий момент решают проблемы банковских переводов между государствами.

14 октября сообщалось, что госбанк Турции Ziraat ожидает решения властей для возобновления денежных переводов из России. Представитель операционного департамента филиала банка в Анкаре сообщил о невозможности осуществления таких операций в настоящее время.

В сентябре посол России в Турции Алексей Ерхов охарактеризовал ситуацию как напряженную, обвинив Запад в целенаправленном разрушении российско-турецкого экономического сотрудничества.

В начале сентября сообщалось, что банки в Турции столкнулись с усиленным давлением со стороны американских властей из-за проведения операций с РФ. США пытаются воздействовать не только на государственные турецкие банки. Также их целью стали и частные кредитные организации.

Ранее один из турецких государственных банков отказался от операций с российским рублем.