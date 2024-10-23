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Эрдоган прокомментировал Путину банковские проблемы между Россией и Турцией

Эрдоган заявил Путину, что банковские проблемы между Россией и Турцией решаются

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани заявил, что банковские проблемы между Москвой и Анкарой решаются. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что ведомства двух стран в текущий момент решают проблемы банковских переводов между государствами.

14 октября сообщалось, что госбанк Турции Ziraat ожидает решения властей для возобновления денежных переводов из России. Представитель операционного департамента филиала банка в Анкаре сообщил о невозможности осуществления таких операций в настоящее время.

В сентябре посол России в Турции Алексей Ерхов охарактеризовал ситуацию как напряженную, обвинив Запад в целенаправленном разрушении российско-турецкого экономического сотрудничества.

В начале сентября сообщалось, что банки в Турции столкнулись с усиленным давлением со стороны американских властей из-за проведения операций с РФ. США пытаются воздействовать не только на государственные турецкие банки. Также их целью стали и частные кредитные организации.

Ранее один из турецких государственных банков отказался от операций с российским рублем.

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Саммит БРИКС в Казани
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