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В Госдуме допустили отказ от чеканки мелких монет

Депутат Аксаков предложил РФ сэкономить на производстве металлических денег

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков призвал сэкономить на производстве мелких монет из-за низкого спроса на них. Его слова приводит РИА Новости.

«Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — заявил Аксаков.

При этом он отметил, что монету номиналом 1 рубль производить все же необходимо, поскольку рубль является национальной валютой.

«При этом очевидно, что никаких девальваций, никаких реформ, никаких изменений не будет, потому что национальная валюта стабильна», — подчеркнул депутат.

До этого Центробанк России объявил о начале «монетной недели». Во время предыдущей подобной акции, в период с 20 мая по 2 июня, жители страны принесли в банки свыше 31 млн монет общей стоимостью 135 млн рублей.

Ранее финансист объяснил, зачем ЦБ запустил акцию «Монетная неделя».

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