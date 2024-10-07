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В России началась «монетная неделя»

Центробанк России объявил о начале «монетной недели»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Центробанк России объявил о начале «монетной недели» в стране. Сообщение размещено в Telegram-канале ведомства.

С 7 по 20 октября в 4 тыс. подразделений 159 банков и более 3500 торговых точек будет производиться обмен монет на банкноты. Также металлическую наличность можно будет положить на счет в банке без комиссии.

Сбор наличных средств мелкого номинала позволяет вернуть их в оборот. Во время предыдущей подобной акции, в период с  20 мая по 2 июня, жители страны принесли в банки свыше 31 млн монет общей стоимостью 135 млн рублей.

7 октября банк России выпустил золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 100 рублей.

В конце сентября Центральный банк России выпустил памятные монеты серии «Российская (советская) мультипликация», посвященные мультфильму «Ежик в тумане». Всего ЦБ выпустил три варианта монеты.

Ранее банк России отчеканил серебряную монету к 450-летию Уфы.

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