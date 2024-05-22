Финансист объяснил, зачем ЦБ запустил акцию «Монетная неделя»

Акция «Монетная неделя» Центрального банка России, в рамках которой граждане смогут принести мелочь в банк и без комиссии обменять ее на бумажные деньги или зачислить на свой счет, позволит повторно запустить монеты в обращение. Об этом Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик, экономист, публицист, общественный деятель Александр Лежава.

«Монета исчезает из обращения, потому что очень у многих дома накопились мелкие монеты — рубль, два, пятерка, — чем просто сдачу сдают, их складывают, они дома лежат, потому что особо практического смысла в подавляющем большинстве случаев они не имеют, то есть они изымаются из обращения», — отметил эксперт.

По его словам, данная акция показала свою действенность в 2023 году, когда россияне сдавали десятки тонн мелочей. Лежава добавил, что для ЦБ этот механизм выгоден, потому что собрать монеты проще, чем тратить средства на чеканку новых.

ЦБ сообщал, что акция будет действовать с 20 мая до 2 июня. В работе примут участие около четырех тыс. подразделений 146 российских банков, расположенные по всей стране. Представители финансового регулятора обратили внимание, что в 2023 году в стране впервые прошла акция «Монетная неделя». Тогда граждане принесли в банки более 20 млн монет, общий вес которых составил 87 тонн. В денежном выражении сумма обменянных монет достигла 83 млн рублей.

Ранее сообщалось, что иркутские хирурги прооперировали ребенка с монетой в пищеводе.