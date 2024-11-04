Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Япония нарастила экспорт витаминов в РФ в 12 раз

РИА Новости: Япония за месяц нарастила экспорт витаминов в РФ в 12 раз

close
Shutterstock

Япония за месяц нарастила экспорт витаминов в РФ в 12 раз к осени. Об этом сообщает РИА Новости.

В сентябре в страну были поставлены витамины на сумму $845 тыс., что в 12 раз больше, чем в августе.

Наибольшая доля в объеме поставок японских витаминов в РФ приходится на витамин B1, который необходим для нормальной работы нервной системы, мышц и производства желудочного сока. За первые девять месяцев 2024 года РФ увеличила импорт этого витамина на треть — он составил $1,75 млн. По объему закупок этого витамина у Японии РФ находится на втором месте, получая 41% его поставок. На Германию приходится 42%, что приносит ей первое место в этом рейтинге. Всего же на витамины B1 и C приходится 60% поставок витаминов из Японии. Большая часть поставок витамина С из Японии приходится на США и Францию (41% и 21% соответственно).

До этого сообщалось, что люди с нормальным уровнем витамина D менее подвержены панике и страху. Нехватка витамина D провоцирует не только повышенную вероятность переломов, но и делает организм более уязвимым перед инфекциями, увеличивает шансы возникновения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта миокарда, аутоиммунных и воспалительных патологий.

Ранее врачи назвали опасную ошибку при приеме витаминов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами