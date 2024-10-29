Врачи назвали опасную ошибку при приеме витаминов

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала о распространенных ошибках при приеме витаминов.

Медики в студии передачи назвали заблуждением мнение о том, что витамин D нужно принимать в комплексе с другими витаминами, включая кальций. Иммунолог Андрей Продеус отметил, что кардиологи будут против того, чтобы добавлять кальций к витамину D. Продеус также назвал ошибкой прием витамина D в комплексе с витамином K. По его словам, витамин К для многих является провокатором образования тромбов.

Врач и телеведущий Александр Мясников до этого рассказал, что люди, которые храпят во сне, рискуют заработать язву желудка. Кроме того, по словам доктора Мясникова, спровоцировать развитие язвенной болезни желудка могут генетическая предрасположенность, курение, алкоголь, стресс и перенесенная коронавирусная инфекция.

Ранее доктор Мясников оценил опасность вышек сотовой связи для здоровья.