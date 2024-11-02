Названы неочевидные свойства витамина D, о которых мало кто знает

Витамин D известен прежде всего своей способностью укреплять кости – это связано с тем, что он влияет на усвоение кальция и фосфора. Однако этим его способности не ограничиваются. Он участвует в производстве инсулина, регуляции иммунной и сердечно-сосудистой систем, развитии мускулатуры, помогает организму бороться с инфекциями и воспалительными реакциями, рассказала «Газете.Ru» Анна Киреева, нутрициолог, диетолог, эксперт компании Solgar.



Нехватка витамина D провоцирует не только повышенную вероятность переломов, но и делает организм более уязвимым перед инфекциями, увеличивает шансы возникновения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта миокарда, аутоиммунных и воспалительных патологий.

«О связи этого витамина и иммунитета знают далеко не все, хотя значение его достаточно велико. Он важен для формирования иммунитета и, значит, играет немаловажную роль в защите организма от респираторных заболеваний, туберкулеза и даже снижении риска развития аутоиммунных болезней. Витамин участвует в процессе выработки противовоспалительных цитокинов, которые важны для развития иммунного ответа организма на любые локальные воспалительные реакции. Кроме того, он стимулирует выработку и активность естественных клеток-киллеров (NK), необходимых для выявления и уничтожения инфицированных клеток в организме», – объясняет нутрициолог.

Еще одно важное и не всем известное свойство витамина D связано с поддержкой ментального здоровья. Он участвует в поддержании работы нервной системы, а дефицит витамина может привести к развитию депрессивного расстройства и другим нарушениям психического здоровья, например, повышению тревожности.

«Исследования показывают, что люди с нормальным уровнем витамина D на 67% меньше подвержены приступам паники и страха. Известно, что витамин D действительно влияет на силу депрессии и некоторые ее особенности, но при этом он не является главной ее причиной», – добавляет Киреева.

Особенно важно не забывать об этом витамине осенью, когда люди чаще сталкиваются с респираторными инфекциями, обострением хронических заболеваний и ухудшением психического состояния – появлением апатии, повышенной тревожности и даже развитием сезонного аффективного расстройства, одного из проявлений депрессии.

Витамин D может синтезироваться в коже под действием солнечных лучей, а может поступать в организм с пищей и витаминными добавками. Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют в солнечные дни загорать, необязательно целиком – для получения нужной «дозы» витамина достаточно, чтобы ультрафиолетовые лучи влияли на кожу лица и рук.

Однако наблюдения показывают, что регулярные прогулки на улице не всегда помогают обеспечить организм нужным количеством «солнечного» витамина. Во-первых, большинство россиян живут в регионах, не отличающихся большим количеством солнечных дней, во-вторых, закрытая одежда, смог и пыль больших городов мешают получить достаточно ультрафиолета.

«Проблема дефицита витамина D есть во всем мире. Статистика показывает, что его нехваткой страдает каждый второй житель планеты, включая жителей солнечных стран. Полагаться исключительно на естественный синтез витамина D не стоит, важно позаботиться о его поступлении в организм и другими путями», – комментирует Анна Киреева.

Рассчитывать на отпуск в теплых странах как способ «зарядиться» витамином не стоит. Той порции, которую организм получит во время пляжного отдыха, хватит ненадолго, а использование солнцезащитных средств снизит его выработку в коже.

Это значит, что наибольшее внимание должно уделяться получению витамина D извне. Он содержится в рыбе – диком лососе, сельди, рыбных консервах, рыбьем жире, печени трески, в меньших количествах в сыре, яичных желтках, говяжьей печени, а также в продуктах, которые специально обогащены этим витамином. Среди растительных продуктов-источников витамина D – грибы, семечки, орехи, зелень.

«Далеко не все любят рыбу и рыбные продукты, но даже у тех, кто ест ее и другие продукты, богатые витамином D достаточно регулярно, могут возникнуть проблемы с его усвоением. Он может плохо усваиваться из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта, проблем с почками и печенью, а также на фоне избыточной массы тела и ожирения. Нарушить его всасывание могут и другие хронические заболевания, а также прием некоторых лекарств – глюкокортикостероидов, противовоспалительных, антибиотиков», – отмечает Анна Киреева.

Ранее были названы неочевидные продукты, которые укрепят иммунитет в период простуд.