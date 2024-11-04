Международный валютный фонд (МВФ) полностью замалчивает проблемы проявления коррупции в западных странах, которые его контролируют. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

По его словам, в фонде уделяют огромное внимание проявлениям коррупции в бедных и среднего уровня развития странах, но замалчивают то, что происходит в других государствах.

Можин добавил, что в Соединенных Штатах экономят каждую копейку из-за «растаскивания бюджета», поэтому правительство США такое бедное.

Можин указал, что в результате в стране ужасные автомобильные дороги без ночного освещения, а на железных дорогах ежедневно сходят с рельсов по несколько грузовых поездов.

2 ноября представитель организации Камила Перес заявила, что экс-советник председателя и бывший первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева с 1 ноября будет представлять РФ и Сирию в Международном валютном фонде.

Ранее экс-представитель РФ в МВФ заявил о колоссальном давлении США на страны БРИКС.