В МВФ рассказали о новом представителе России и Сирии в фонде

Экс-советник председателя и бывший первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева с 1 ноября будет представлять РФ и Сирию в Международном валютном фонде (МВФ), заявила представитель организации Камила Перес. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Юдаева стала представителем МВФ по результатам очередных выборов исполнительных директоров в 2024 году.

До этого исполнительным директором от России в МВФ почти 30 лет был Алексей Можин. Этот пост он занимал с 1996 года.

31 октября сообщалось, что Юдаева уходит из Центробанка с 31 октября в связи с решением продолжить работу вне этой структуры.

С сентября 2013 года по август 2023 года Ксения Юдаева работала в должности первого заместителя председателя Центрального банка РФ. После этого она заняла пост советника Эльвиры Набиуллиной.

На посту первого заместителя председателя ЦБ РФ специалист курировала вопросы, связанные с экономическим моделированием и прогнозированием. Также она отвечала за установление официальных курсов иностранных валют и формирование денежно-кредитной статистики по стране.

Ранее Юдаева заявила, что автаркия спровоцирует снижение благосостояния и замедлит развитие экономики.