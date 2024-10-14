Омбудсмен назвала число эвакуированных в ПВР россиян из приграничных регионов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что на территории 65 регионов страны сейчас создано 960 пунктов временного размещения (ПВР) граждан. Об этом сообщает Aif.ru.

По словам омбудсмена, в ПВР в связи с обстрелами со стороны украинских войск находятся 30 415 человек, из которых 7 670 — дети.

Москалькова отметила, что она и сотрудники ее аппарата регулярно посещают россиян в пунктах временного размещения, и многие из них обращаются к ней с вопросами юридического характера. По ее словам, эвакуированных волнует получение выплат и компенсаций за утраченное имущество, образование детей и трудоустройство. Омбудсмен подчеркнула, что эти люди сейчас особенно нуждаются в сопереживании.

По словам Москальковой, многие жители Курской области при наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидали свои дома в халатах и шлепанцах.

«Я видела детей, играющих на улице в одних носках, — они не успели даже обувь взять. Конечно, начиная рассказывать о произошедшем, люди вспоминают какие-то драматические детали», — отметила уполномоченный.

По ее словам, главный вопрос, которым задаются эвакуированные из приграничных регионов, — когда они смогут вернуться домой. Однако ответ на него дать невозможно.

В конце сентября Российский Красный Крест сообщил, что принял свыше пяти тысяч заявок о пропавших в Курской области, с которыми у родственников оборвалась связь после вторжения туда ВСУ.

Ранее сообщалось об освобождении из плена 56 жителей Курской области.