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Россия вошла в тройку рейтинга крупнейших покупателей сигарет у Евросоюза

Россия поднялась на второе место в списке крупнейших покупателей сигарет у ЕС

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В августе Россия заняла второе место в списке крупнейших покупателей сигарет у Евросоюза (ЕС), поднявшись на две позиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Несмотря на сокращение импорта, Россия смогла войти в тройку лидеров. Так, в конце лета страна закупила у ЕС сигарет на сумму €10,7 млн, что на 3% меньше, чем в июле. Это составляет 6,24% от общего объема поставок сигарет из Евросоюза за рубеж, который также снизился на 15% до €171 млн в месяц.

Великобритания, как и в прошлом месяце, стала крупнейшим покупателем сигарет у Евросоюза. Доля экспорта ЕС в страну составила 13%. На третьем месте после России оказалась Швейцария с долей экспорта в 6,21%.

По данным Евростата, основной объем поставок европейских сигарет в Россию идет из Германии. Экспорт из этой страны составляет €9,6 млн.

В Россию также поступают сигареты из Болгарии и Латвии, хотя и в меньших объемах. Экспорт из Болгарии составляет €828,8 тыс., а из Латвии — €255,5 тыс.

В конце октября РИА Новости сообщало, что объем двусторонней торговли России и Евросоюза по итогам августа сократился на 15% к июлю, или почти на €1 млрд, опустившись до €5,1 млрд.

Ранее посол Аргентины раскрыл, как страна торгует с Россией в условиях санкций.

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