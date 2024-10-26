Посол Аргентины раскрыл, как страна торгует с Россией в условиях санкций

Несмотря на существующие ограничения, Аргентине и России удается находить пути для увеличения объемов торговли, включая прямые поставки морем, заявил посол южноамериканской республики в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра. Его слова приводит ТАСС.

«Мы экспортируем аргентинскую сельскохозяйственную технику через Турцию и вино через Восточную Европу. Кроме того, осуществляются прямые поставки из порта Кампана в Санкт-Петербург морским путем», — рассказал дипломат.

Виейра также подчеркнул, что Буэнос-Айрес и Москва заинтересованы в дальнейшем увеличении товарооборота, а также в развитии сотрудничества по другим направлениям, в том числе в сфере культуры.

Инфляция в Аргентине постепенно замедляется. По итогам сентября общий уровень индекса потребительских цен вырос на 3,5%, что является самым низким показателем с ноября 2021 года.

Тем не менее годовая инфляция все еще остается на высоком уровне — на начало октября она составляла 3,5%.

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