Россиян, дающих взаймы под проценты, обязали платить НДФЛ

Верховный суд постановил, чтобы россияне при предоставлении займов под проценты платили налог не как самозанятые по ставке 4–6%, а обычный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение по иску ООО «Автобаза-М» к инспекции ФНС №35 по Москве.

Такое решение было принято в связи с одним судебным делом. ООО «Автобаза-М» в лице генерального директора компании Молодцова в 2019 году взяло заем у самого Молодцова на сумму 3 млн рублей на 5 лет под 30% годовых, в дальнейшем — еще 1,25 млн рублей на 3 года и 9 месяцев так же под 30% годовых.

Изначально общество выплачивало НДФЛ. Однако с 1 января 2021 года Молодцов перестал уплачивать НДФЛ, перейдя на профессиональный доход (НПД).

Федеральная налоговая служба доначислила налог и штраф ввиду того, что в налоговой декларации по НФДЛ «Автобазы-М» не было указано получение дохода и то, что не был выплачен НДФЛ с суммы полученных Молодцовым процентов по договорам займа.

Налоговая посчитала, что доходы от операций по договорам займа не могут быть признаны объектом налогообложения НПД и, что гендиректор «Автобазы-М» отказался от уплаты НДФЛ, чтобы уменьшить налоговую ставку.

Верховный суд счел, что объектом НПД может быть признан не всякий доход вообще, а лишь доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Ранее в России предложили освободить управдомов от налога на доходы физлиц.