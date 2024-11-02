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Россияне пожаловались на сокращение ассортимента в магазинах

«Столица»: треть россиян отметили сокращение ассортимента товаров

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Почти каждый третий россиянин (30,8%) отметил сокращение выбора товаров в магазинах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования агентства «Столица».

На резкое сокращение ассортимента пожаловались 13% опрошенных. 29,2% респондентов отметили незначительные изменения в товарном предложении.

Большинство россиян (66,5%) не заметили влияния ухода иностранных компаний с российского рынка на ассортимент. При этом примерно столько же опрошенных (65,6%) отметили рост цен.

На днях стало известно о потенциальной продаже сети «Ашан» в России. Активы французской компании в стране, в том числе торговые площади, магазины и другое имущество, оцениваются в 60 млрд рублей. В самом «Ашане» сообщения об уходе из России опровергли.

Ранее иностранцы стали массово отзывать заявки на продажу бизнеса в РФ.

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