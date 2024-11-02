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В правительстве России оценили эффективность «регуляторной гильотины»

Григоренко: бизнес в РФ сэкономил ₽200 млрд благодаря «регуляторной гильотине»

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РИА «Новости»

Российский бизнес сэкономил более 200 млрд рублей благодаря «регуляторной гильотине», заявил вице-премьер и руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. Об этом сообщает ТАСС.

Григоренко подчеркнул, что к концу 2024 года эффективность проверок бизнеса должна вырасти с 76% в 2023 году до 87%, а их число должно дойти до 350 тысяч.

Вице-премьер подчеркнул, что количество проверок бизнеса в 2019 году, когда была реализована «регуляторная гильотина», составляло 1,5 млн. Сегодня этот показатель сократился до 284 тысяч.

«Регуляторная гильотина» — это инструмент обширного пересмотра и отмены законов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду в России.

В сентябре сообщалось, что правительство России планирует сократить размер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в следующие шесть лет.

В период с 2025 по 2030 год на его реализацию хотят направить 329,5 млрд руб, что на 21% меньше, чем объем расходов из федерального бюджета, заложенного в паспорт одноименного нацпроекта на 2019–2024 годы (416,2 млрд).

Ранее правительство внесло поправки к налоговому пакету.

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