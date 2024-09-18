В России планируют сократить поддержку малого бизнеса

Правительство России планирует сократить размер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в следующие шесть лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ кабмина к профильному совещанию 3 сентября.

По данным издания, сокращение помощи пройдет в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В период с 2025 по 2030 год на его реализацию хотят направить 329,5 млрд руб., что на 21% меньше, чем объем расходов из федерального бюджета, заложенного в паспорт одноименного нацпроекта на 2019–2024 годы (416,2 млрд).

Журналисты отметили, что основная часть расходов по проекту придется на льготные инвестиционные кредиты МСП в приоритетных отраслях. На эти цели выделят 238,4 млрд руб. При этом порядка 148 млрд руб. направят на субсидирование займов, взятых до 2025 года.

В августе сооснователь «Моего дела» Анастасия Моргунова рассказала, что с 2025 года российские компании на упрощенной системе налогообложения (УСН) будут платить налог на добавленную стоимость (НДС). До 2025 года бизнес на УСН был освобожден от уплаты НДС, что упрощало ведение бухгалтерского учета и уменьшало налоговую нагрузку.

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