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Медведев предупредил об опасности краха доллара для России

Медведев: в крахе доллара не заинтересован никто, даже Россия

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Крах доллара приведет к хаосу в мировой экономике, что создаст очень тяжелые последствия для всех, включая Россию, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

«Это будет такой «бэмс», это будет такой страшный хлопок», — сказал дипломат.

Поэтому в лопании «пузыря доллара» не заинтересован никто, даже РФ, заключил он.

Некоторые экономисты считают полный отказ России от американской валюты выгодным решением. При этом прийти к этому нужно естественным путем — через расширение доли расчетов в национальных валютах с дружественными странами, отмечают они. По последним данным, доля доллара и евро в расчетах РФ с дружественными государствами составляла рекордно низкие 17,6%, а доля рубля — 40%.

Ранее звездный инвестор Джим Роджерс оценил последствия для доллара после выборов президента США.

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