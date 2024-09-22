Рубль начал уступать дружественным валютам в расчетах

Валюты дружественных государств начали обгонять рубль в торговых операциях с Россией. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные от ЦБ РФ.

Ранее они опережали лишь доллар и евро, но теперь составляют конкуренцию и российской валюте.

Доля доллара и евро в расчетах впервые снизилась до 17,6%, тогда как удельный вес валют дружественных стран вырос до 43,4%, а рубля — до 40%.

В середине лета доля рубля в импорте достигла рекордных 43,7%, однако в экспорте российская валюта потеряла позиции, несмотря на ее рекордную популярность в расчетах с Европой и Африкой.

До этого стало известно, что в июне 2024 года страны БРИКС подчеркнули важность расширения использования национальных валют в расчетах, что стало ключевой частью политики дедолларизации.

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