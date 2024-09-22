Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рубль начал уступать дружественным валютам в расчетах

РБК: валюты партнеров обгоняют рубль во внешнеторговых операциях

close
Global Look Press

Валюты дружественных государств начали обгонять рубль в торговых операциях с Россией. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные от ЦБ РФ.

Ранее они опережали лишь доллар и евро, но теперь составляют конкуренцию и российской валюте.

Доля доллара и евро в расчетах впервые снизилась до 17,6%, тогда как удельный вес валют дружественных стран вырос до 43,4%, а рубля — до 40%.

В середине лета доля рубля в импорте достигла рекордных 43,7%, однако в экспорте российская валюта потеряла позиции, несмотря на ее рекордную популярность в расчетах с Европой и Африкой.

До этого стало известно, что в июне 2024 года страны БРИКС подчеркнули важность расширения использования национальных валют в расчетах, что стало ключевой частью политики дедолларизации.

Ранее налоговый консультант объяснила, кого затронет новый налог на вклады.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами